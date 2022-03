Prag: Fünf Kampfjets nach Litauen

Caslav. Fünf Kampfjets der tschechischen Armee sind am Dienstag nach Litauen geflogen, um sich an der NATO-Luftraumüberwachung über dem Baltikum zu beteiligen. Die Maschinen vom Typ »Saab JAS-39« starteten vom Luftwaffenstützpunkt in Caslav bei Prag. Sie werden künftig auf dem Flughafen Siauliai stationiert sein. Die Kampfjets lösen in Siauliai ein dänisches Kontingent ab und werden bis Ende Juli bleiben. (dpa/jW)