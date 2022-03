Fast 100.000 Hektar Bauland vorhanden

Berlin. Fast 100.000 Hektar Bauland stehen in Deutschland laut einer Studie des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR), deren Ergebnisse am Dienstag vorgestellt wurden, zur Verfügung. Sie beziffert die baureifen und potentiell bebaubaren Flächen in den deutschen Städten und Gemeinden demnach auf mindestens 99.000 Hektar. Zwei Drittel dieser Flächen seien für das Wohnen vorgesehen, und realisieren ließen sich darauf bis zu zwei Millionen Wohnungen – bei »dichterer Bebauung oder Nutzung« sogar die doppelte Menge. (AFP/jW)