Erwerbslosigkeit in Südafrika auf Rekordhoch

Johannesburg. Südafrikas Erwerbslosenquote hat vor dem Hintergrund der anhaltenden Coronapandemie einen Höchststand erreicht. Im vierten Quartal des vergangenen Jahres kletterte sie nach Angaben des nationalen Statistikbüros vom Dienstag auf 35,3 Prozent. Damit sind in Afrikas zweitgrößter Volkswirtschaft 7,9 Millionen Menschen erwerbslos gemeldet, gegenüber den vorangegangenen drei Monaten eine Zunahme um 278.000. Nicht erfasst ist die Zahl der Menschen, die die Jobsuche aufgegeben haben – werden sie mit eingerechnet, beträgt die Quote 46,2 Prozent. Der Kapstaat erlebt zur Zeit verheerende Auswirkungen der Coronabeschränkungen auf die Wirtschaft, die sich schon vor der Viruskrise in der Rezession befand. Südafrika kämpft seit Jahren mit ökonomischen Problemen, Korruption und einer unzuverlässigen Stromversorgung. (dpa/jW)