Belgien weist russische Diplomaten aus

Brüssel. Belgien weist wegen des Vorwurfs der Spionage 21 russische Diplomaten aus. Sie seien an »Spionage und Operationen zur Einflussnahme beteiligt, die die nationale Sicherheit bedrohen«, teilte Außenministerin Sophie Wilmès am Dienstag auf Twitter mit. Die Diplomaten arbeiten ihr zufolge für die russische Botschaft sowie das Konsulat. Sie müssen das Land innerhalb von 15 Tagen verlassen, wie Wilmès der Nachrichtenagentur Belga zufolge sagte. Ebenfalls am Dienstag hatte das niederländische Außenministerin mitgeteilt, 17 russische Diplomaten wegen des Vorwurfs der Spionage auszuweisen. Der russische Botschafter wurde nach Angaben von Minister Wopke Hoekstra ins Außenministerium zitiert und informiert. Die Russen müssten das Land innerhalb der nächsten zwei Wochen verlassen, so Heokstra weiter. (dpa/jW)