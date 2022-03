Russland ersetzt Ölexport nach Europa durch Asien

Moskau. Russland will sinkende Erdöllieferungen in europäische Länder durch Exporte nach Asien ersetzen. Es gebe auch einen Markt »in Südostasien, im Osten«, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Montag in Moskau nach Angaben der Agentur Interfax. Der Weltmarkt sei vielseitiger als nur der europäische Markt. Peskow reagierte damit auf die Ankündigung von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), nach der es »ziemlich schnell gehen« werde, die Abhängigkeit Deutschlands von russischen Energieimporten zu beseitigen. (dpa/jW)