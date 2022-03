China: Kooperation mit Salomonen dient Frieden

Beijing. China hat den Ausbau seiner Sicherheitskooperation mit der Inselgruppe der Salomonen im Südpazifik verteidigt. Außenamtssprecher Wang Wenbin sagte am Freitag in Beijing, andere Länder wie etwa Australien sollten Chinas Zusammenarbeit mit dem 700.000 Einwohner zählenden Inselstaat »nicht allzuviel Bedeutung beimessen«. Hinweise auf eine Bedrohung durch China von bestimmten Politikern in Aus­tralien zielten darauf, Spannung zu erzeugen, und seien unverantwortlich. Nach den Unruhen im November sei China der Regierung der Salomonen zu Hilfe gekommen, um die Stabilität zu wahren. Als zwei unabhängige Länder pflegten China und die Salomonen eine normale Sicherheitskooperation, was dem regionalen Frieden diene. Damit reagierte der Sprecher auf Medienberichte, dass beide Seiten möglicherweise einen Sicherheitspakt schließen könnten, der China erlauben würde, Truppen zu entsenden. Auch sollen demnach chinesische Marineschiffe anlegen dürfen. (dpa/jW)