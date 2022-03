UNO: Resolution gegen Russland angenommen

New York. Die Vollversammlung der Vereinten Nationen hat eine Resolution zum Krieg in der Ukraine angenommen. 140 Länder in dem größten UN-Gremium mit 193 Mitgliedern stimmten am Donnerstag (Ortszeit) für den von der Ukraine eingebrachten Text. 38 Länder enthielten sich, fünf Länder stimmten gegen den Beschluss, der sich deutlich gegen Russland richtet. Die Resolution verlangt unter anderem »eine sofortige Einstellung der Feindseligkeiten der Russischen Föderation gegen die Ukraine, insbesondere aller Angriffe auf Zivilpersonen und zivile Objekte«. Eine Resolution in der Vollversammlung ist völkerrechtlich nicht bindend. (dpa/jW)