Äthiopien: TPLF stimmt Waffenstillstand zu

Addis Abeba. Die Milizionäre aus der äthiopischen Region Tigray haben einem Waffenstillstand im nun bereits 17 Monate andauernden militärischen Konflikt mit der Zentralregierung in Addis Abeba zugestimmt. »Die Regierung von Tigray verpflichtet sich, eine sofort wirksame Einstellung der Kampfhandlungen umzusetzen«, erklärte die TPLF am Freitag. Die Regierung von Ministerpräsident Abiy Ahmed hatte zuvor einen »unbefristeten humanitären Waffenstillstand« verkündet. Ziel sei eine »substantielle Verbesserung der humanitären Situation vor Ort und die Ermöglichung einer Lösung des Konflikts im Norden Äthiopiens ohne weiteres Blutvergießen«, erklärte Addis Abeba. Von der TPFL forderte die Zentralregierung, »sich aus Gebieten zurückzuziehen, die sie in Nachbarregionen besetzt haben«. (dpa/jW)