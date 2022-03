Schlechte Stimmung in BRD-Wirtschaft

München. Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hat sich stark verschlechtert. Der Ifo-Geschäftsklimaindex, Deutschlands wichtigstes Konjunkturbarometer, fiel von Februar auf März um 7,7 Punkte auf 90,8 Zähler, wie das Institut für Wirtschaftsforschung München (Ifo) am Freitag mitteilte. »Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft ist eingebrochen«, kommentierte Ifo-Präsident Clemens Fuest. Die Unternehmen rechneten mit harten Zeiten. Im verarbeitenden Gewerbe hätten sich die Erwartungen so stark verschlechtert wie nie, erklärte das Institut. (dpa/jW)