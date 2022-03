US-Präsident Biden zwei Tage in Polen

Rzeszow. US-Präsident Joseph Biden ist am Freitag zum Auftakt seiner zweitägigen Polen-Reise an der polnisch-ukrainischen Grenze eingetroffen. Zunächst kam Biden in der Stadt Rzeszow mit US-Soldaten der 82. Luftlandedivision zusammen. Für diesen Sonnabend sind Gespräche Bidens mit polnischen Regierungsvertretern sowie ein Besuch des Präsidenten in einem Aufnahmezentrum für ukrainische Flüchtlinge geplant. Zum Abschluss seiner Reise will der US-Präsident demnach eine Rede halten, die das Weiße Haus bereits im Vorfeld als »bedeutend« bezeichnete. (AFP/jW)