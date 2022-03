Südkorea: Nordkorea feuert Raketen ab

Pjöngjang. Die Demokratische Volksrepublik Korea hat nach Angaben des südkoreanischen Militärs am Sonntag offenbar Raketen von einem Mehrfachraketenwerfer in Richtung offenes Meer abgefeuert. Es war demnach zunächst unklar, wie weit die mutmaßlichen Raketen flogen. Die südkoreanischen Streitkräfte seien weiter in Bereitschaft und beobachteten die Lage, teilte der Generalstab mit. Der Nationale Sicherheitsrat in Seoul kam zu einer Dringlichkeitssitzung auf der Ebene von Vizeministern zusammen. Eine Sprecherin des Präsidialamts sprach dabei laut Berichten südkoreanischer Medien von »Projektilen kurzer Reichweite«. (dpa/jW)