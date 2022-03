Zehn Tote nach Angriff in DR Kongo

Kinshasa. Kämpfer haben bei einem Angriff auf ein Dorf im Osten der Demokratischen Republik Kongo mindestens zehn Menschen mit Macheten getötet. Milizen der Kooperative für die Entwicklung des Kongo (­CODECO) hätten am Sonnabend die Ortschaft Gudha in der Provinz Ituri angegriffen, teilten lokale Behörden und das Rote Kreuz am Sonntag mit. Bei den Opfern handele es sich um Vertriebene, die vor einiger Zeit vor den Kämpfern geflüchtet seien und in Gudha Zuflucht gesucht hätten. (dpa/jW)