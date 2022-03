Viermal vierfach

Montpellier. Der japanische Eiskunstläufer Shoma Uno hat am Sonnabend in Montpellier seinen ersten WM-Titel gewonnen. Der Olympia-Dritte von Peking zeigte vier saubere Vierfachsprünge und setzte sich mit 312,48 Punkten vor seinem Landsmann Yuma Kagiyama (297,60) durch. Bronze ging an Vincent Zhou aus den USA mit 277,38 Punkten. WM-Debütant Nikita Starostin aus Dortmund landete nach ein paar unsauberen Sprüngen auf Platz 22, kam aber ohne Sturz durch. (dpa/jW)