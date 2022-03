China: Alle Insassen von Unglücksflugzeug tot

Beijing. Bei dem Absturz einer Passagiermaschine vor rund einer Woche in China sind alle Insassen ums Leben gekommen. »Alle 123 Passagiere und neun Besatzungsmitglieder des Fluges MU5735 der China Eastern Airlines sind am 21. März an Bord ums Leben gekommen«, sagte der stellvertretende Generaldirektor der chinesischen Zivilluftfahrtbehörde, Hu Zhenjiang, am Sonnabend vor Journalisten. Die Identität von 120 Opfern sei anhand von DNA-Tests bestätigt worden. Die Unglücksursache war den Angaben zufolge weiter unklar. (AFP/jW)