El Salvador: Präsident will Ausnahmezustand

San Salvador. Nach Dutzenden Morden binnen 24 Stunden in El Salvador hat Präsident Nayib Bukele das Parlament aufgefordert, den Ausnahmezustand zu verhängen. Bis Samstag abend registrierte die Polizei in dem zentralamerikanischen Land 62 Morde innerhalb eines Tages. Die Polizei und das Militär starteten einen Einsatz gegen die kriminelle Bande Mara Salvatrucha. Mehrere Anführer der Gruppe wurden festgenommen und beschuldigt, »für die in den vergangenen Stunden registrierten Morde verantwortlich zu sein«, wie die Polizei mitteilte. (AFP/jW)