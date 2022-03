Mittelmeer: 128 Flüchtlinge gerettet

Rom. Die Seenothelfer der Organisation SOS Meditérranée haben in einem schwierigen Einsatz im Mittelmeer 128 Flüchtlinge von einem völlig überfüllten Schlauchboot gerettet. Das gab die Organisation am Freitag abend bekannt. Die Männer, Frauen und Kinder wurden auf das Schiff »Ocean Viking« gerettet. Zwei Menschen seien bei dem Einsatz vor der libyschen Küste in dem Schlauchboot tot aufgefunden worden. Auf der »Ocean Viking« waren bereits 30 Bootsflüchtlinge von einem ersten Einsatz am Donnerstag.(dpa/jW)