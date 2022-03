Berg-Karabach: Moskau wirft Baku Verstoß vor

Moskau. Russland hat Aserbaidschan vorgeworfen, in der international nicht anerkannten »Republik Arzach« (Berg-Karabach) in den Verantwortungsbereich der von Moskau entsandten Friedenstruppen eingedrungen zu sein. Aserbaidschanische Streitkräfte hätten in dem Gebiet in den vergangenen Tagen nahe des Ortes Furuch vier Drohnenangriffe durchgeführt, teilte das russische Verteidigungsministerium am Sonnabend mit. Die »Republik Arzach« verhängte Medien zufolge vorübergehend den Kriegszustand. Am Freitag waren drei Armenier getötet worden. Auch das armenische Außenministerium hatte Aserbaidschan bereits einen Vorstoß in den von den Russen kontrollierten Bereich vorgeworfen. (dpa/jW)