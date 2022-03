Flüchtlinge: BRD und Polen wollen EU-Hilfe

Brüssel. Angesichts der großen Fluchtbewegung aus der Ukraine haben sich Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) und ihr polnischer Kollege Mariusz Kaminski mit einem dringenden Hilfsappell an die EU-Kommission gewandt. In einem Schreiben an Kommissionsvize Margaritis Schinas und Innenkommissarin Ylva Johansson dringen die beiden auf mehr Unterstützung bei der Verteilung der Flüchtlinge auf die anderen EU-Staaten sowie auf finanzielle Hilfe, wie dpa am Sonntag berichtete. So wird etwa ein Pauschalbetrag von 1.000 Euro aus EU-Mitteln für jeden Aufgenommenen ins Spiel gebracht. (dpa/jW)