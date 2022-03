Kabul: Protest gegen Ausschluss von Mädchen

Kabul. Mehrere Dutzend Demonstrantinnen haben in Kabul gegen die Entscheidung der Taliban protestiert, Mädchen den Besuch weiterführender Schulen in Afghanistan zu verwehren. Videomaterial örtlicher Medien zeigte, wie am Sonnabend einige Dutzend Frauen und Mädchen ihr Recht einforderten, zur Schule zu gehen und arbeiten zu können. Die Taliban hatten entgegen ihrer Zusage mitgeteilt, dass Schülerinnen ab der siebten Klasse die Teilnahme am Unterricht bis auf weiteres untersagt bleibt. (dpa/jW)