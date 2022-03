US-Außenminister Blinken in Israel

Tel Aviv. Die USA und Israel wollen den Iran weiter »am Bau einer Atombombe« hindern. Der beste Weg sei aus US-Sicht eine Rückkehr zum internationalen Atomvertrag mit Teheran, sagte US-Außenminister Antony Blinken am Sonntag in Jerusalem. Sein israelischer Amtskollege Jair Lapid sagte zuvor, Israel werde »alles tun, (…) um das iranische Atomprogramm zu stoppen«. Blinken besucht bis Mittwoch neben Israel auch Palästina, Marokko und Algerien. In Sde Boker im Süden Israels sollte am Sonntag abend (nach jW-Redaktionsschluss) ein Gipfeltreffen mit den Außenministern der Vereinigten Arabischen Emirate, Bahrains, Marokkos und Ägyptens beginnen. (dpa/jW)