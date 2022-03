Partit Laburista feiert Wahlsieg auf Malta

Valletta. Bei den Parlamentswahlen auf Malta hat die regierende Partit Laburista einen deutlichen Erfolg gefeiert. Robert Abela kann im kleinsten Land der EU damit Ministerpräsident bleiben. Der 44 Jahre alte Sozialdemokrat sprach am Sonntag von einer »deutlichen« Mehrheit gegenüber der konservativen Nationalist Party. Ein offizielles Ergebnis soll erst am Montag veröffentlicht werden. Wahlbeobachter der zwei Parteien in der Halle für die Stimmauszählung meldeten am Vormittag aber sehr schnell den Sieg für Abela. Oppositionsführer und Spitzenkandidat Bernard Grech gratulierte seinem politischen Gegner. Der Sieg von Labour hatte sich in Umfragen angedeutet. Die Sozialdemokraten stellen seit 2013 die Regierung in Valletta. Rund 85,5 Prozent der Wahlberechtigten, darunter erstmals 16- und 17jährige, gaben ihre Stimme ab.(dpa/jW)