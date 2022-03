Weniger Neuzulassungen von Nutzfahrzeugen in EU

Brüssel. Die Zahl der Nutzfahrzeugneuzulassungen in der EU ist erneut deutlich gesunken. Gegenüber dem Vorjahresmonat seien im Februar mit 131.874 Exemplaren 15,7 Prozent weniger Fahrzeuge zugelassen worden, teilte der kontinentale Fahrzeugverband Acea am Donnerstag in Brüssel mit. Am größten war der Einbruch in Spanien und Frankreich. (dpa/jW)