Prag entsendet Truppen in Slowakei

Prag. Das tschechische Parlament hat der Entsendung von bis zu 650 Soldaten in das NATO-Partnerland Slowakei zugestimmt. Nach dem Senat billigte am Donnerstag auch das Abgeordnetenhaus in Prag ein entsprechendes Mandat. Die Entsendung der Soldaten in die an die Ukraine grenzende Slowakei habe eine große symbolische Bedeutung, sagte die tschechische Verteidigungsministerin Jana Cernochova. Die Kosten des Einsatzes werden auf umgerechnet mehr als 21 Millionen Euro geschätzt. Das Mandat gilt zunächst bis Ende Juni 2023. An der neuen NATO-»Battlegroup« sind neben Tschechien und der Slowakei selbst auch Deutschland, Slowenien, Polen und die Niederlande beteiligt. (dpa/jW)