Moskau weist mehrere US-Diplomaten aus

Moskau. Russland hat am Mittwoch abend die Ausweisung mehrerer US-Diplomaten bekanntgegeben. Eine Liste mit den Namen der US-Diplomaten, die zu unerwünschten Personen erklärt worden seien, sei dem Leiter der US-Vertretung überreicht worden, der ins Außenministerium einbestellt worden sei, teilte das Ministerium in Moskau mit. Es handele sich um eine Reaktion auf die Ausweisung von zwölf russischen Diplomaten bei der UNO in New York. Das US-Außenministerium bestätigte den Erhalt der Liste aus Moskau. (dpa/jW)