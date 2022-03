Chinas Außenminister besucht Afghanistan

Kabul. Chinas Außenminister Wang Yi ist erstmals seit der Machtübernahme der Taliban nach Afghanistan gereist. Am Donnerstag traf er in Kabul mit dem stellvertretenden Premier Abdul Ghani Baradar zusammen. Dabei verabredeten die Politiker, eine geordnete und für beide Seiten vorteilhafte Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern aufzubauen. Während des Treffens erklärte Baradar, Afghanistan sei ein unabhängiges Land. Wang erklärte, China mische sich nicht in die inneren Angelegenheiten Afghanistans ein. In der kommenden Woche will China ein Treffen der Nachbarstaaten Afghanistans ausrichten, um darüber zu beraten, wie das Land unterstützt werden kann. (AFP/Xinhua/jW)