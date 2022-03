Moskau verbietet Facebook und Instagram

Moskau. Ein Gericht in Moskau hat die Onlinenetzwerke Facebook und Instagram wegen »extremistischer Aktivitäten« in Russland verboten. Der ebenfalls zum US-Internetriesen Meta gehörende Messengerdienst Whats-App sei von der Maßnahme nicht betroffen, erklärte das Moskauer Bezirksgericht Twerskoi am Montag. Das Gericht erklärte zur Begründung, Whats-App diene nicht der »öffentlichen Verbreitung von Informationen«. Facebook und Twitter sind bereits seit Anfang März in Russland nicht mehr zugänglich, Instagram wurde vor einer Woche blockiert. (AFP/jW)