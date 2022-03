Russland: Nawalny erneut verurteilt

Moskau. In einem weiteren Prozess gegen den inhaftierten Oppositionspolitiker Alexej Nawalny hat ein russisches Gericht den 45jährigen zu neun Jahren Straflager unter besonders harten Haftbedingungen verurteilt. Zudem soll Nawalny 1,2 Millionen Rubel Strafe (8.200 Euro) zahlen, wie die Agentur Interfax am Dienstag meldete. Nawalny wurde unter anderem wegen Betrugs in besonders großem Umfang schuldig gesprochen. (dpa/jW)