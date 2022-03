Singapur eröffnet Botschaft in Israel

Singapur. Erstmals seit Aufnahme der diplomatischen Beziehungen zwischen Singapur und Israel im Jahr 1965 wird der südostasiatische Stadtstaat eine Botschaft in dem Land eröffnen. Dies wurde nach einem Treffen des singapurischen Außenministers Vivian Balakrishnan mit seinem israelischen Amtskollegen Yair Lapid bekannt, wie dpa am Dienstag berichtete. »Um die Innovationspartnerschaft zwischen Singapur und Israel zu stärken, wird Singapur eine Botschaft in Tel Aviv einrichten, die als Anlaufstelle dienen und singapurische Unternehmen unterstützen soll, die ihre Zusammenarbeit mit potentiellen israelischen Partnern ausweiten möchten«, teilte das Außenministerium in der Wirtschaftsmetropole mit. Israel hatte schon 1968 eine Botschaft in Singapur eröffnet. (dpa/jW)