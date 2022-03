»Hasspostings«: Razzien in 13 Ländern

Wiesbaden. Mit bundesweiten Razzien sind Ermittler gegen Verfasser von sogenannten Hasspostings gegen Politiker vorgegangen. Dazu fanden am Dienstag Durchsuchungen und Vernehmungen bei mehr als 100 Beschuldigten in 13 Bundesländern statt, wie die Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main und das Bundeskriminalamt mitteilten. Hintergrund sind Ermittlungen zu Äußerungen auf Social-Media-Plattformen im Zusammenhang mit der Bundestagswahl 2021. (AFP/jW)