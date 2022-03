EU-Außenminister verdoppeln Ukraine-Hilfen

Brüssel. Die EU-Außen- und Verteidigungsminister haben eine Verdoppelung der Hilfszahlungen für die Ukraine beschlossen. Das berichtete dpa am Dienstag. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell sagte nach den Beratungen am Montag in Brüssel, es gebe eine »politische Vereinbarung« zur Aufstockung der EU-Hilfen auf eine Milliarde Euro. Er mahnte, dass mögliche neue Russland-Sanktionen »nicht zu untragbaren Kosten für die Mitgliedstaaten führen« dürften. Borrell hatte sich mit Blick auf den EU-Gipfel am Donnerstag für eine weitere Verschärfung der Sanktionen gegen Russland, vor allem im Energiebereich, ausgesprochen. (dpa/jW)