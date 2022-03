Angriff auf Zeitung ND

Berlin. Auf das Gebäude am Franz-Mehring-Platz in Berlin-Friedrichshain, in dem sich unter anderem die Redaktion der linken Tageszeitung ND (ehemals Neues Deutschland) befindet, wurde am Dienstag nachmittag ein Angriff verübt. Mehrere Personen hätten versucht, gewaltsam in das Gebäude einzudringen, meldete das ND via Twitter. Die Angreifer, die »Lügenpresse« skandiert haben sollen, hätten mit Bierflaschen geworfen und eine Person tätlich angegriffen. Eine Tür wurde beschädigt. Die Polizei vermute einen rechten Hintergrund der Attacke. Das Landeskriminalamt habe die Ermittlungen übernommen. (jW)