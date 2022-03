Wolfsburg: IG Metall gewinnt Wahlen

Wolfsburg. Die IG Metall hat mit VW-Betriebsratschefin Daniela Cavallo bei der Wahl der Belegschaftsvertreter am Stammsitz Wolfsburg die meisten Stimmen geholt. Die 46jährige war im Hauptwerk erstmals als Spitzenkandidatin angetreten, nachdem die Gremien sie im vergangenen Jahr zunächst vorläufig und intern zur Nachfolgerin von Bernd Osterloh bestimmt hatten. Neben der der IG Metall standen in Wolfsburg sieben weitere Listen zur Wahl. Nach der Auszählung meldete die IGM am Freitag abend dort einen Stimmenanteil von 85,5 Prozent. 2018 waren es 85,9 Prozent gewesen, bei einem um zwei Sitze größeren Betriebsrat. Laut Wahlvorstand lag die Wahlbeteiligung bei 59,25 Prozent (2018: 59,43 Prozent). Cavallos Abschneiden als Wolfsburger Listenführerin könnte auch ihre Position als Leiterin des Gesamt- und des Konzernbetriebsrats bei Volkswagen stärken. (dpa/jW)