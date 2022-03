Salzgitter zahlt höchste Dividende seit 2008

Salzgitter. Der Stahlhersteller Salzgitter will nach einer zweijährigen Nullrunde bei der Dividende die Aktionäre wieder direkt am Gewinn beteiligen. Für das Geschäftsjahr 2021 soll eine Dividende von 75 Cent je Aktie gezahlt werden, teilte das im SDax notierte Unternehmen am Montag in Salzgitter mit. Die Ausschüttung ist die höchste seit 2008. (dpa/jW)