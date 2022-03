Tote nach Angriff in Burkina Faso

Ouagadougou. Bei einem Angriff mutmaßlicher Dschihadisten in Burkina Faso sind am Sonntag mindestens zwölf Soldaten getötet worden. »Bewaffnete Elemente« hätten eine Militäreinheit »in der Umgebung von Natiaboani« im Osten des Landes angegriffen, berichtete die Nachrichtenagentur AFP am Montag unter Bezug auf namentlich nicht genannte Vertreter des Sicherheitsapparats. In den vergangenen zehn Tagen starben bei insgesamt sechs Angriffen im Norden und Osten des westafrikanischen Landes mindestens 23 Zivilisten und 25 Militärangehörige. (AFP/jW)