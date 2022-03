Habeck vereinbart Wasserstofflieferungen

Abu Dhabi. Mit Wasserstoff aus den Vereinigten Arabischen Emiraten will die Bundesregierung die Abhängigkeit von Russland verringern und das Klima schützen. Während eines Besuchs von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Die Grünen) in Abu Dhabi wurden entsprechende Kooperationen in Wirtschaft und Forschung vereinbart, teilte das Wirtschaftsministerium am Montag mit. Die Emirate verfügten über »sehr gute Voraussetzungen für die kostengünstige Produktion von Wasserstoff aus erneuerbaren Energien und wollen 2022 erste Wasserstofflieferungen nach Deutschland ermöglichen«. (AFP/jW)