Flugzeug mit 132 Insassen in China abgestürzt

Beijing. Aus großer Höhe ist ein Flugzeug mit 132 Insassen in Südchina abgestürzt. Die Boeing 737 der Fluggesellschaft China Eastern Airlines fiel aus mehr als 8.800 Metern in die Tiefe, wie die Luftfahrtbehörden am Montag berichteten. An Bord waren 123 Passagiere und neun Crewmitglieder. Ohne die genaue Zahl der Opfer zu nennen, teilte die Airline mit: »Das Unternehmen spricht sein tiefes Beileid für die Passagiere und Besatzungsmitglieder aus, die in dem Flugzeugunglück ums Leben gekommen sind.« Mehrere hundert Feuerwehrleute, Rettungskräfte und Dorfbewohner waren nach dem Absturz im Einsatz. (dpa/jW)