CIA-Chef bei Polens Präsident in Warschau

Warschau. Der polnische Präsident Andrzej Duda hat wenige Tage vor dem Besuch seines US-Amtskollegen Joseph Biden den CIA-Direktor William Burns in Warschau empfangen. Das teilte der polnische Präsidentenpalast am Montag mit. An dem Treffen mit dem Chef des US-Auslandsgeheimdienstes nahmen demnach auch Dudas außenpolitische Berater Jakub Kumoch und der US-Botschafter in Polen, Mark Brzezinski, teil. Weitere Angaben wurden zunächst nicht gemacht. Biden will diese Woche angesichts des russischen Angriffs auf die Ukraine nach Polen reisen. (dpa/jW)