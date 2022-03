Indien schießt Rakete auf Pakistan

Manish Swarup/AP/dpa Indisches Militär feiert den Tag der Republik

Neu-Delhi. Indien hat am Mittwoch eine Rakete auf Pakistan geschossen. Regierungsangaben zufolge war der versehentliche Raketenabschuss durch eine technische Panne bei routinemäßigen Wartungsarbeiten ausgelöst worden. Das indische Verteidigungsministerium teilte mit, der Vorfall sei zutiefst bedauerlich und es sei eine Erleichterung, dass es keine Toten gegeben hätte. Wie der Spiegel berichtete, habe das Außenministerium in Pakistan am Donnerstag von einer unprovozierten Verletzung pakistanischen Luftraums »mit einem fliegenden Überschall-Objekt indischen Ursprungs« gesprochen. Das fliegende Überschall-Objekt habe ziviles Eigentum zerstört und Flugzeuge im pakistanischen Luftraum gefährdet, was zu einem schlimmen Unglück hätte führen können, kritisierte das Ministerium. (dpa/jW)