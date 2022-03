Youtube sperrt russische Kanäle

Pavel Golovkin/AP/dpa Nun auch weltweit auf Youtube gesperrt: Kanäle, die mit russischen staatlich finanzierten Medien wie dem Auslandssender RT in Verbindung stehen

Mountain View. Der Google-Videoservice Youtube sperrt ab sofort Kanäle, in denen der Angriff Russlands auf die Ukraine geleugnet oder verharmlost wird. »Unsere Gemeinschaftrichtlinien verbieten Inhalte, die gut dokumentierte gewalttätige Ereignisse leugnen, verharmlosen oder trivialisieren«, sagte ein Youtube-Sprecher am Freitag abend der dpa. Deshalb entferne man Inhalte über die russische Invasion in der Ukraine, die gegen diese Richtlinien verstoßen. »Im Einklang damit sperren wir ab sofort auch Youtube-Kanäle, die mit russischen staatlich finanzierten Medien in Verbindung stehen - und zwar weltweit.« Die EU hatte am 2. Februar bereits die Verbreitung des russischen Auslandssender RT und die der Nachrichtenagentur Sputnik verboten und Google aufgefordert, deren Inhalte zu löschen. (dpa/jW)