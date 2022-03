Großbritannien: Vierte Impfung möglich

London. Großbritannien bietet ab diesem Montag eine vierte Impfung gegen das Coronavirus an. Das Nationale Gesundheitssystem (NHS) kündigte am Sonntag an, das erneute Boosterangebot gelte für Bewohner von Pflegeheimen, Menschen ab 75 Jahren sowie Menschen ab zwölf Jahren mit Immunschwäche. Rund fünf Millionen Menschen könnten eine vierte Impfung erhalten, rund 600.000 würden in der kommenden Woche eingeladen, einen Termin zu machen. (AFP/jW)