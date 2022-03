Frankreich: Demos gegen Rassismus

Paris. Mehrere tausend Menschen haben in Frankreich am Sonnabend gegen Rassismus und Polizeigewalt protestiert. In Paris wurde der Demonstrationszug angeführt von einem Banner mit der Aufschrift »Stoppt staatliche Gewalt«, andere Teilnehmer trugen Plakate mit der Aufschrift »Black Lives Matter«. Mehrere Redner schilderten das Schicksal von Angehörigen, die durch Polizeigewalt starben. Die Demonstrationen erfolgten zwei Tage vor dem Internationalen Tag gegen Rassismus. Er wird jedes Jahr am 21. März begangen und erinnert an das Massaker von Sharpeville in Südafrika im Jahr 1960. Damals eröffnete die Polizei des Apartheidstaates das Feuer auf eine friedliche Demonstration und tötete 69 Menschen.(AFP/jW)