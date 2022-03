Slowakei: NATO beginnt Patriot-Stationierung

Bratislava. In der Slowakei hat die Stationierung von Patriot-Raketen zur »Stärkung der NATO-Ostflanke« begonnen. Die ersten Kräfte seien eingetroffen, teilte der slowakische Verteidigungsminister Jaroslav Nad am Sonntag bei Facebook mit. Sowohl die BRD als auch die Niederlande stellen für den Einsatz auf Antrag der NATO Soldaten und Waffensysteme bereit. Nad dankte den Partnern für ihre Unterstützung. Nach Angaben des Verteidigungsministers werden die Einheiten zunächst auf dem Militärflugplatz Silac in der Mittelslowakei untergebracht. Die weitere Verlegung werde mit Experten konsultiert, um ein möglichst weites Territorium und wichtige Objekte abzudecken. Die Slowakei grenzt im Osten über knapp 100 Kilometer an die ­Ukraine. Patriots können Flugzeuge, Hubschrauber und Raketen selbst in großer Höhe ausschalten. (dpa/jW)