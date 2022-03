Sofia: Russische Diplomaten ausgewiesen

Sofia. Bulgarien hat erneut wegen Spionagevorwürfen zehn russische Diplomaten zu unerwünschten Personen erklärt. Ihre Tätigkeit sei unvereinbar mit der Wiener Konvention über diplomatische Beziehungen, hieß es am Freitag in einer Mitteilung des bulgarischen Außenministeriums. Die neuen Vorwürfe wurden an dem Tag öffentlich, als US-Verteidigungsminister Lloyd Austin zu einem zweitägigen Besuch in dem Land erwartet wurde. (dpa/jW)