Coronafälle in Schulen gehen zurück

Berlin. An Schulen in der Bundesrepublik gab es zuletzt etwa 275.000 bekannte Corona- und Quarantänefälle bei Schülerinnen und Schülern sowie 28.300 bei Lehrkräften. Die Zahlen gab die Kultusministerkonferenz am Freitag bekannt. Sie basieren auf Rückmeldungen aus den Bundesländern in der Woche vom 7. bis 13. März. Im Vergleich zum Februar hat es demnach bei den Schülern einen deutlichen Rückgang gegeben. In der Woche vom 7. bis 13. Februar hatten die Länder hier 543.000 Corona- und Quarantänefälle gemeldet. Allerdings werden nicht in allen Ländern vollständige Zahlen erhoben; das Land Berlin meldet gar keine Zahlen mehr. (dpa/jW)