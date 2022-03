China will sich mit USA für Frieden einsetzen

Beijing. Chinas Staatschef Xi Jinping hat an US-Präsident Joseph Biden appelliert, sich gemeinsam mit der Volksrepublik für Frieden in der Welt einzusetzen. »Die Krise in der Ukraine ist etwas, das wir nicht sehen wollen«, sagte Xi nach einem Bericht des staatlichen Fernsehsenders CCTV am Freitag in einem Telefonat mit Biden. Als ständige Mitglieder des UN-Sicherheitsrats und wichtigste Volkswirtschaften der Welt sollten beide Staaten auch »internationale Verantwortung übernehmen und Anstrengungen für Frieden und Ruhe in der Welt unternehmen«. Laut der chinesischen Nachrichtenagentur Xinhua hat Xi erklärt, Konflikte und Konfrontationen seien in niemandes Interesse. Der chinesische Präsident habe hinzugefügt, Frieden und Sicherheit seien das, »was die internationale Gemeinschaft am meisten schätzen sollte«. (dpa/Xinhua/jW)