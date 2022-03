Spanien: Weiter Lkw-Proteste

Madrid. Proteste kleinerer Transportunternehmen in Spanien gegen hohe Dieselpreise infolge des Ukraine-Krieges behindern zunehmend die Versorgung mit frischen Lebensmitteln. Der Verband der Meiereien Fenil kündigte für Donnerstag die landesweite Einstellung der Produktion an. Es fehle an Vorprodukten, und fertige Ware könne nicht ausgeliefert werden. Die Proteste hatten am Montag begonnen. (dpa/jW)