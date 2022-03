Inflation in der Euro-Zone bei 5,9 Prozent

Brüssel. Das Statistikamt Eurostat hat die Inflation in der Euro-Zone im Februar leicht nach oben korrigiert. Die Verbraucherpreise in den Staaten mit der Gemeinschaftswährung stiegen demnach um 5,9 Prozent und nicht um 5,8 Prozent wie zunächst geschätzt, wie die Behörde am Donnerstag mitteilte. (AFP/jW)