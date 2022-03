Kuba: Militante Systemgegner verurteilt

Havanna. Gegen mehrere Teilnehmer an Protesten gegen die kubanische Regierung im Juli 2021, bei denen es auch zu gewaltsamen Ausschreitungen gekommen war, sind langjährige Haftstrafen verhängt worden. Wie der Oberste Gerichtshof der sozialistischen Inselrepublik am Mittwoch (Ortszeit) auf seiner Website mitteilte, verurteilte er die 128 Angeklagten zu Gefängnisstrafen zwischen sechs und 30 Jahren. Die nun verhängten Urteile richteten sich gegen militante Systemgegner in zwei Vierteln der Hauptstadt Havanna, denen die Verursachung »schwerer Unruhen« sowie Vandalismus zur Last gelegt wurde. Gegen alle Urteile kann noch Berufung eingelegt werden. (dpa/jW)