Baufirmen wollen Preise anheben

Berlin. Die deutschen Bauunternehmen planen angesichts der verteuerten Materialien auf breiter Front mit Preiserhöhungen. Im Hochbau kalkuliere derzeit jeder zweite Betrieb für die kommenden Monate mit Preisanpassungen, wie aus der am Donnerstag veröffentlichten Umfrage des Münchner Ifo-Instituts hervorgeht. Auch im Tiefbau wurden demnach Preiserhöhungen eingeplant, dies jedoch nicht ganz so häufig wie im Hochbau. Das sei eine Folge der rasanten Kostenanstiege beim Baumaterial. Diese würden nun an die Kunden weitergegeben, sagte Ifo-Forscher Felix Leiss. (Reuters/jW)