Flüchtlinge: Bundeswehr soll »helfen«

Berlin. Nach Berlin haben weitere Städte Unterstützung der Bundeswehr bei der Versorgung von Geflüchteten angefordert. Es seien Amtshilfeersuchen im »einstelligen Bereich« beim Kommando Territoriale Aufgaben der Bundeswehr eingegangen, teilte das Bundesverteidigungsministerium auf Anfrage von Zeit online mit. Darüber berichtete dpa am Donnerstag. Die Anfragen kamen aus Hamburg, Münster und Lage in Nordrhein-Westfalen, Cottbus in Brandenburg, Stendal in Sachsen-Anhalt sowie aus Bayern, wie das Portal unter Berufung auf das Kommando berichtete. Ob die Ersuchen Erfolg haben werden, sei noch unklar. (AFP/jW)